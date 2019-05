Pizzi renova com o Benfica

Pizzi vai continuar no Benfica. O internacional português renovou com o campeão nacional, até 2023, anunciou esta segunda-feira à tarde o clube, através das redes sociais.

Aos 29 anos, Pizzi cumpriu a sua quinta época na Luz, depois de ter estado três anos em Espanha, primeiro no Atlético de Madrid, depois no Deportivo e, por fim, no Espanhol.

Esta época, Pizzi cumpriu 55 jogos pelo Benfica, marcando 15 golos.