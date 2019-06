Gedson foi campeão, jogou no Mundial, fraturou o pé durante as férias e vai ser operado

O futebolista internacional Gedson Fernandes vai ser operado na segunda-feira a uma fratura no quinto metatarso do pé direito, informou hoje o Benfica na sua página oficial na internet.

"O atleta Gedson Fernandes sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Será submetido a uma intervenção cirúrgica na próxima segunda-feira (17 de junho)", diz a nota dos 'encarnados'.

O jogador, de 20 anos, já se encontrava de férias, depois de ter participado no Mundial sub-20 de futebol, sendo titular nos três jogos da fase de grupos, na qual Portugal não conseguiu o apuramento para a fase seguinte.

O Benfica não esclarece as circunstâncias da lesão do médio, que se sagrou campeão nacional na sua primeira época no plantel principal e esteve em 22 jogos da equipa encarnada na I Liga, orientada até janeiro por Rui Vitória e depois por Bruno Lage.