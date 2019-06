Samaris sobre Coentrão: "Havia um passado, provocou-me várias vezes, quando comes o pãozinho num clube, tens sempre de respeitar o pãozinho"

O puxão dos calções de Coentrão

"O comportamento dele não foi uma surpresa para mim. Houve um passado, provocou-me várias vezes, ao intervalo disse umas coisas que não posso dizer publicamente. Desrespeitou, com palavras, o clube e é uma coisa que eu não aceito – e conhecendo os meus colegas, ninguém aceita isso. Todos os jogadores que têm um passado no Benfica têm de respeitar, como em qualquer clube. Até podes ter um passado mau, que nem é o caso, mas eu costumo dizer ‘quando comes o pãozinho num clube, tens sempre de respeitar o pãozinho’"

O primeiro treino de Félix

"Notou-se logo. Olhámo-nos entre nós e dissemos: 'Há aqui qualquer coisa'. O toque dele, a presença dele dentro do campo era especial. Chegou ao treino e parecia que estava connosco há anos. A palavra medo não está no vocabulário dele. Entra e joga."

O cabelo de Nuno Gomes

"Eu cresci e gostava muito dos avançados. O meu primeiro ídolo no futebol foi o Nuno Gomes e nunca tive oportunidade de lhe dizer. Foi a primeira camisola que eu comprei com o dinheiro que recebi na Páscoa antes do Euro2000. Tinha o cabelo como ele, um pouco mais comprido do que agora".

D. Afonso Henriques

"[Bruno Lage disse em Guimarães que ali nasceria a reconquista] Sim, eu sei, até pelo nome do estádio. Eu sei algumas coisas de história de Portugal. Eu tirei um diploma em língua portuguesa e tive aulas de setembro a novembro. Falávamos sempre da história de Portugal ao mesmo tempo que aprendíamos português e gramática. Sei que o primeiro rei, D. Afonso Henriques, nasceu em Guimarães. Teve em em mim o impacto que o treinado quis que tivesse".

A falta de Luisão

"Fez falta, é uma pessoa que podia ter ajudado muito, mais ainda nas fases menos boas que a equipa passou. Não estamos à procura de um novo Luisão, porque Luisão só há um, tal como André Almeida e Jardel são únicos. Esperava que o Luisão tivesse ficado até ao fim, mas não sei o que aconteceu".