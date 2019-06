Simeone sobre Félix: "Estamos a trabalhar nisso, é uma das opções. Queremos um rapaz com talento e que possa absorver as nossas ideias"

Félix no Atlético Madrid? Só falta mesmo a confirmação, que foi de uma maneira ou outra dada por Diego Simeone numa entrevista ao canal FOX Sports.

Questionado sobre o jogador do Benfica, que estará de partida para o Wanda Metropolitano por 120 milhões de euros, o técnico argentino foi taxativo: “Estamos a trabalhar nisso, é uma das opções. Historicamente o Atlético Madrid compra jogadores para os desenvolver. Aconteceu com Oblak, Giménez, com o Lucas, que veio da formação, com o Griezmann. Queremos um rapaz com talento e que possa absorver as nossas ideias”, disse Simeone, que admitiu ainda que o clube vive um momento de “transição difícil”, devido à saída de vários jogadores, como Godin, Lucas Hernandez e Griezmann.

“É um desafio contínuo. Queremos um Atlético competitivo como até agora. São sete anos e meio a ficar em segundo, terceiro, primeiro, segundo… não é fácil. A renovação começou no ano passado, quando saíram Torres, Gabi e agora Juanfran, que são referências e deram a vida pelo clube. Fomos preparando Oblak, Saúl, Giménez. Se o João Félix ou outros vierem temos que nos renovar. Nos treinos vamos ver onde eles chegam. É um dos desafios mais complexos desde que chegámos ao clube”, sublinhou ainda o técnico argentino.