João Félix no Atlético de Madrid por €126 milhões pagos em prestações

O Atlético de Madrid deverá comprar o passe do jogador português João Félix por €126 milhões pagos em prestações. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica afirma que a proposta apresentada pelo clube madrileno para o jovem médio dos encarnados está ainda a ser analisada pelo clube.

“A Benfica SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º- A do Código dos Valores Mobiliários, que o Club Atlético de Madrid, SAD apresentou uma proposta para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira por um montante de € 126.000.000 (cento e vinte seis milhões de euros), a qual se encontra a ser analisada”, refere o comunicado.

O Benfica realça ainda que o valor proposto pelo passe de João Félix se encontra acima da cláusula de rescisão, contemplando o custo indexado ao pagamento a prestações que consta da proposta.

“Caso a Benfica SAD aceite a proposta apresentada, o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos ascenderá a € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros)”, conclui em comunicado.