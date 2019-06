Cádiz: “É um sentimento de felicidade chegar ao maior clube de Portugal, onde já estou há tempo suficiente para perceber isso”

O avançado internacional venezuelano Jhonder Cádiz assinou contrato até 30 de junho de 2024 pelo Benfica, depois de ter alinhado na última temporada no Vitória de Setúbal, confirmou hoje o clube campeão nacional de futebol.

Cádiz, de 23 anos, chegou a Portugal em 2015/16, para jogar no União da Madeira, tendo, depois, passado por clubes como Nacional, Moreirense e os venezuelanos do Monagas.

"É um sentimento de felicidade chegar ao maior clube de Portugal, onde já estou há muito tempo para perceber isso. A nível individual, quero repetir a temporada que fiz no Vitória e, a nível coletivo, continuar com as vitórias e com a conquista de troféus", afirmou o venezuelano, em declarações à BTV.

Em 2018/19, Cádiz, que jogou duas vezes pela seleção sul-americana, marcou nove golos nos 31 jogos que disputou na I Liga.

Na quinta-feira, o Benfica anunciou a contratação por quatro temporadas, até 2023, do extremo brasileiro Caio Lucas, que alinhava no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.