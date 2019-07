Triplo C no primeiro treino do ano

Os reforços Caio Lucas, Cádiz e Chiquinho já se treinaram hoje no Seixal às ordens de Bruno Lage, no primeiro treino da equipa principal do Benfica na época futebolística 2019/20.

Os avançados brasileiro e venezuelano, assim como o médio português, desceram ao relvado do Caixa Futebol Campus entre o grupo de 24 jogadores que participou no primeiro dia de trabalho dos 'encarnados' e integraram sem limitações todos os exercícios realizados durante os 15 minutos abertos à comunicação social.

O técnico Bruno Lage liderou o 'pelotão' de jogadores de campo que desceu ao relvado com cerca de trinta minutos de atraso em relação à hora prevista, instantes depois de os guarda-redes Svilar, Zlobin e Samuel Soares serem os primeiros a pisar o terreno.

Samuel Soares, de 17 anos, foi a surpresa do apronto, tendo sido chamado para colmatar a ausência do grego Vlachodimos.