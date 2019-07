Yuri segue no comboio Alfa

O Benfica comunicou a saída de dois jogadores do plantel, a saber, Yuri Ribeiro e Alfa Semedo, ambos para o Nottingham Forest, da segunda divisão inglesa. Yuri foi vendido aos britânicos e Alfa sai por empréstimo.

Yuri Ribeiro, defesa esquerdo formado no Benfica, disputou apenas sete encontros pelo clube na época passada, um ano depois de ter cumprido 29 encontros ao serviço do Rio Ave. A forte concorrência de Grimaldo e as exibições tremidas quando foi chamado à titularidade, retiraram-lhe espaço no plantel de Bruno Lage.

Alfa Semedo também foi formado no Benfica e posteriormente cedido ao Moreirense a quem o recomprou em 2017-18, ainda com Rui Vitória, tendo participado em 16 jogos de águia ao peito. A seguir, em 2018-19, o Benfica emprestou-o ao Espanyol de Barcelona pelo qual alinhou em três desafios.

O comunicado do Benfica:

“O Sport Lisboa e Benfica finalizou os processos dos jogadores Yuri Ribeiro (na foto) e Alfa Semedo tendo em vista a temporada futebolística 2019/20.

Yuri Ribeiro, lateral-esquerdo de 22 anos formado e desenvolvido no Caixa Futebol Campus, vai representar os ingleses do Nottingham Forest em 2019/20, numa transferência a título definitivo.

O médio-defensivo Alfa Semedo ruma ao mesmo clube inglês, que compete no Championship, mas em regime de empréstimo, depois de na segunda metade de 2018/19 ter alinhado no Espanhol de Barcelona”.