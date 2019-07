É oficial, porque Jonas o diz: “Acabei a minha carreira”

Este é o vídeo de despedida do notável brasileiro do Benfica. Jonas acaba a carreira e deixa um lastro de golos e de jogos impressionante: 183 jogos e marcou golos 137 golos (110 no campeonato)

Agora é oficial: Jonas acabou a carreira. Num curto vídeo de 35 segundos, o jogador brasileiro anunciou que ia pendurar as chuteiras definitivamente e iniciar um novo ciclo na vida dele. O camisola 10 convidou, ainda, os benfiquistas a comparecerem no jogo de quarta-feira, contra o Anderlecht (apresentação oficial aos sócios), para o homenagearem.

Segundo fonte do Benfica, é provável que Jonas alinhe em, pelo menos, dez minutos, número simbólico do futebolista que chegou à Luz em 2015. Pelo Benfica, Jonas disputou 183 jogos e marcou golos 137 golos (110 no campeonato), sendo por duas vezes o melhor marcador do campeonato (2016 e 2018), com 36 e 37 golos. Na última época, a da #Reconquista, Jonas marcou 15 golos em 31 jogos, embora apenas em 14 tenha sido titular. Foi, então, o ano em que o corpo e a cabeça cederam às dores incuráveis nas costas.

Jonas despede-se do futebol aos 35 anos.