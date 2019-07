Bruno Lage: "Temos de começar a prender esta malta, seja preto, vermelho, azul ou verde"

O encontro de preparação entre Académica e Benfica ficou marcado por uma interrupção à passagem da meia-hora, depois de tumultos nas bancadas do Estádio Cidade de Coimbra, que provocaram pelo menos um ferido. Situação que Bruno Lage criticou duramente na flash interview da Sport TV, no final do encontro.

“Tenho de falar do minuto 30. Isto tem de acabar. Acho que foi um adepto para o hospital, mas ninguém foi preso. Temos de começar a prender esta malta, seja preto, vermelho, azuis ou verdes. Têm de ser presos. Ficámos parados por isto. Não quero ter de evitar vir ao futebol com o meu filho”, sublinhou o treinador do Benfica, após a vitória por 8-0 da sua equipa em Coimbra.