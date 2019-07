É oficial: eis Vinicius, o terceiro jogador mais caro da história do Benfica

Pronto. O Benfica apresentou oficialmente Carlos Vinicius, jogador brasileiro contratado ao Nápoles e que se encontrava emprestado ao Mónaco. Em Portugal, o avançado tinha representado o Real Massamá e, uma vez contratado pelo Nápoles, alinhou meia época pelo Rio Ave, ao serviço do qual marcou 14 golos.

O Benfica comunicou, pois, à CMVM o custo da operação: "A SAD do SL Benfica comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a aquisição do avançado Carlos Vinícius por cinco épocas (até 2024). O contrato celebrado com o agora ex-jogador do Nápoles, pelo qual as águias pagam 17 milhões de euros, inclui uma cláusula de rescisão cujo valor foi fixado em 100 milhões de euros."

Carlos Vinicius entra, assim, diretamente para o pódio dos jogadores mais caros da história do Benfica, atrás de Jiménez (22 milhões de euros) e de Raúl De Tomás (20 milhões de euros). No site Transferkmarkt.com, um dos barómetros mais populares nestas coisas do mercado, Vinicius está avaliado em 7 milhões de euros.