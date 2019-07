Benfica considera inconstitucional lei contra a violência no desporto e já escreveu a Marcelo (questão fraturante: claques)

O Benfica considera que a lei de combate à violência no Desporto é inconstitucional por violar o direito à liberdade de associação. Em concreto, o clube vê a obrigatoriedade de registo das claques como Grupos Organizados de Adeptos (GOA), prevista na lei, como insuficiente e desnecessária. O clube defende o registo individualizado do adepto como a solução mais adequada.

Os responsáveis do Benfica alegam que a obrigação ao registo dos adeptos como um grupo viola o artigo 46º da Constituição da República Portuguesa. "Ninguém pode ser coagido a fazer parte de uma associação", diz fonte do clube da Luz.

Em causa está a Lei 39, criada em 2009, reformulada em 2013 e que se pretende, uma vez mais, alterar. A lei estabelece "o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos desportivos".

A Assembleia da República aprovou alterações a esta lei a 5 de julho, que aguardam pela promulgação do Presidente da República. Esta reformulação votada pelos deputados não teve em conta as medidas propostas pelo Benfica, em janeiro, apesar de, segundo o clube, terem o apoio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga de Clubes.

O que está mal para o Benfica - e porquê

Além da alegada inconstitucionalidade, por violar o direito à liberdade de associação, o Benfica contesta a lei - que, a ser promulgada, entrará em vigor na época 2020/21 - por ser "uma solução desnecessária" e "insuficiente".

Desnecessária porque o clube acredita que bastaria a solução que entende ser a mais eficaz: o registo individual de adeptos, e não como um conjunto. E insuficiente pois, aprovando um regime jurídico que obrigue ao registo de GOA, deixa de fora a identificação singular de cada pessoa e descura a hipótese de obrigar a ambos os registos.

O Benfica critica a 'nova' lei por ser "desajustada à realidade desportiva" em Portugal, argumentando que os Grupos Organizados de Adeptos "têm contornado a intenção do legislador, registando apenas alguns dos seus membros e apresentando-se nos espetáculos desportivos conjuntamente com outros adeptos nunca identificados".

A entidade responsável por este registo é a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, com sede em Viseu e inaugurada na segunda-feira.

As propostas do Benfica

O clube defende que a lei deveria ser "mais apertada e responsabilizante".

Alegando a inconstitucionalidade da obrigação ao registo enquanto associação, o Benfica sugere a eliminação desse requisito ou, pelo menos, a sua coexistência com a "possibilidade/obrigatoriedade dos clubes registarem os adeptos" individualmente. Esta dualidade acontece em Espanha, país apontado como exemplo pelos responsáveis encarnados.

O Benfica, sabe a Tribuna Expresso, propõe também a criação de uma base de dados online, atualizada semanalmente, com as informações de cada adepto registado. No fundo, defende a não obrigação da constituição como associação de GOA, mas sim "o registo concreto dos cidadãos que pretendam agrupar-se".

O Benfica alega que é quem maior investimento tem feito em segurança no seu estádio, com equipamento, estrutura e tecnologia "superior ou igual" ao que o regime jurídico pressupõe. Atualmente, existirão cerca de 45 mil sócios detentores de Red Pass, cujos dado pessoais são, como tal, do conhecimento do clube.

O que vai fazer, em concreto

Os responsáveis do clube da Luz já pediram o parecer de constitucionalistas às alterações aprovadas à lei. Enviaram os motivos da sua contestação a Marcelo Rebelo de Sousa e terão pedido audiências com os órgãos de soberania (Presidente da República, Governo, AR e Provedor de Justiça).

O Benfica pretende, igualmente, sensibilizar os adeptos e a opinião pública para o que está em causa na lei. E o clube vai continuar a "defender os seus interesses em processos judiciais" que lhe são impostos - em parte como consequência do facto de não ter as suas claques legalizadas.

A par do Moreirense e do Portimonense, o Benfica é o único clube da Primeira Liga nesta situação. Fonte do clube da Luz justifica a não legalização das claques por vontade das próprias: por não quererem obedecer a uma hierarquia (líderes) que a constituição como associação as obrigaria a ter.

A legalização das claques ainda deve ser feita (até à entrada em vigor das alterações à Lei 39) no Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). Esta entidade já castigou o Benfica várias vezes devido a tarjas, bandeiras ou cachecóis, dizem responsáveis do clube, que foram avistados durante os jogos em zonas do estádio habitualmente ocupadas pelas claques.

O que a 'nova' lei quer mudar

Se aprovadas as alterações, a Lei 39 vai implicar que os clubes sejam obrigados a registar, como associação, todas as suas claques na Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

Obrigará os clubes a determinar zonas específicas no estádio para as claques e, nos lugares circundantes, para quem quiser estar perto desses grupos. "Esta lei torna as questões mais claras (...) a obrigatoriedade de identificação destas pessoas passa a ser uma realidade. Tem de ter o nome, a morada e os contactos. As forças de segurança têm de saber que estou lá”, explicou, na segunda-feira, João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e da Juventude.

A lei ditará, também, que só possam ser exibidas tarjas com dimensões superiores a 1 metro de largura e comprimento dentro dessas tais zonas do estádio.