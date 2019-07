Lage: “Queremos lá chegar, mas é preciso tempo, treino e, fundamentalmente, entrega e motivação”

O treinador Bruno Lage considerou que o Benfica “está no bom caminho”, depois de vencer o segundo jogo na International Champions Cup (ICC), frente à Fiorentina, por 2-1, na preparação da época 2019/20 de futebol.

“Uma primeira parte muito próxima do que temos de fazer, com pressão alta, a não deixar construir e a forma como chegámos ao primeiro golo é sinal disso. Depois tivemos inúmeras oportunidades e estamos no bom caminho”, salientou o técnico benfiquista, após o jogo disputado em Nova Jérsia, já madrugada de hoje em Lisboa, em declarações publicadas no site do clube.

O Benfica tinha vencido no primeiro jogo na ICC os mexicanos do Chivas, por 3-0, e na quarta-feira à noite bateu a Fiorentina por 2-1, com Seferovic, aos nove minutos, e Caio Lucas, aos 90+3, a marcarem os golos.

O treinador explicou ainda querer “dar tempo de jogo a todos” e em relação à frente de ataque, após as saídas de João Félix e Jonas, já viu “boas combinações” entre o reforço espanhol Raul de Tomás e o suíço Seferovic, melhor marcador do Benfica na última época.

Bruno Lage entende que a equipa ainda está em crescimento para atingir o que de melhor fez na última temporada, na qual se sagrou campeã nacional: “Queremos lá chegar, mas é preciso tempo, treino e, fundamentalmente, entrega e motivação”.

Entre os acertos está o setor mais recuado do Benfica, com o treinador a deixar reparos ao golo sofrido frente à Fiorentina.

“O setor defensivo é a situação mais difícil de trabalhar porque tem de funcionar como um. Têm de se deslocar à mesma velocidade, independentemente de serem mais rápidos ou mais lentos, a subir e a descer. Foi isso que não gostei no golo da Fiorentina. Descemos muito. A transição defensiva foi boa”, explicou Bruno Lage.

A participação do clube na ICC termina no domingo, com o Benfica a defrontar o AC Milan, em Foxborough. “[Vencer a ICC?] Passa sempre pela cabeça. O Pizzi referiu que a grandeza do Benfica nos leva a pensar sempre na vitória. Não podemos pensar noutra coisa e a nossa forma jogar é fazê-lo sempre para ganhar”, acrescentou o técnico.