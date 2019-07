Ana Gomes responde a César depois de este responder ao Benfica: "Sendo socialista, e não apparatchik, não abdico de dar uso à minha cabeça"

Luís Filipe Vieira perguntou ao PS, Carlos César respondeu ao Benfica e agora Ana Gomes respondeu a Carlos César. Num curto tweet, a ex-eurodeputada reagiu à tomada de posição do seu partido, que através de Carlos César, presidente do Partido Socialista, respondeu ao Benfica que as opiniões de Ana Gomes refletem "apenas uma posição própria e pessoal", depois desta ter questionado a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid.

"Agradeço ao presidente Carlos César o afã de esclarecer o óbvio: não represento o PS e o que digo e escrevo só me vincula. Sendo socialista, e não apparatchik, não abdico de dar uso à minha cabeça... Já César, usa o que pode face a Vieira: a César, o que é de César", escreveu Ana Gomes, que depois da confirmação do negócio de João Félix perguntou também no Twitter se não se tratava "de um negócio de lavandaria".

Na quinta-feira, Luís Filipe Vieira enviou uma carta ao PS, questionando se as opiniões de Ana Gomes refletiam a opinião do partido.