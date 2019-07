Vinicius treinou, Benfica goleou

O futebolista Carlos Vinicius, contratado quando o Benfica já estava em digressão nos Estados Unidos, fez hoje o primeiro treino com Bruno Lage, no centro de estágios do Seixal, onde os ‘encarnados’ preparam a Supertaça.

O avançado brasileiro, de 24 anos, foi contratado por 17 milhões de euros ao Nápoles, embora na última época tenha estado cedido pelo clube italiano, primeiro ao Rio Ave e, depois, ao Mónaco.

Hoje, o treinador pôde observar o avançado, num treino em que Bruno Lage aproveitou para “dar minutos” aos jogadores menos utilizados na pré-época, em especial na International Champions Cup, nos Estados Unidos.

Numa sessão à porta fechada, o Benfica informa que realizou um jogo particular com o Cova da Piedade, da II Liga, com um triunfo por 6-0, com golos de Chiquinho, Jota, Nuno Santos, que conseguiu um ‘hat-trick’, e Willock.

Os ‘encarnados’ preparam o arranque oficial da época 2019/2020 e, em especial, o jogo de domingo diante do Sporting, para a Supertaça Cândido de Oliveira, que se realizará no Estádio Algarve (20:45).

Na pré-época, o clube da Luz começou por defrontar o Anderlecht, num jogo de apresentação aos sócios em que perdeu por 2-1, seguindo-se uma goleada à Académica, em Coimbra, por 8-0.

Nos Estados Unidos, na International Champions Cup, competição que reúne alguns dos mais conceituados clubes mundiais, o Benfica venceu os mexicanos do Chivas (3-0), e os italianos da Fiorentina (2-1) e AC Milan (1-0).

Os ‘encarnados’ podem vencer esta competição, caso o Manchester United, único clube que também pode chegar às três vitórias, não vença no sábado por mais de três golos de diferença o AC Milan.