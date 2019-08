Ainda sobre aquele pontapé de baliza: "Nunca foi nossa intenção ir contra a natureza do jogo. Foi uma ideia estratégica"

Como surgiu a ideia e a razão por trás

"Foi uma ideia que nos surgiu na sequência da nossa análise do AC Milan, que joga em losango e com muita gente no espaço interior, com dois avançados e um médio ofensivo. Quando saíamos por trás com o nosso guarda-redes, usavam esses três, como qualquer equipa que quer pressionar a sério, à entrada da área.

A nova regra obriga a que, se o adversário quiser pressionar, ainda tem que estar mais em cima. Assim, tem de ter uma cobertura de quase 60 metros, por parte de três médios, do espaço que sobra. É um risco que as equipas correm e muitas vezes falham. Para atrairmos o Milan, tentámos sair por cima para jogar.

Afinal, o tal pontapé de baliza de Odysseas e Rúben Dias não se deve fazer. Mas pode fazer-se. Confuso? Sim, mas o IFAB vai esclarecer O IFAB - International Football Association Board - decidiu esclarecer as dúvidas sobre o novo pontapé de baliza, que permite que a bola seja jogada dentro da área e rapidamente devolvida para as mãos do guarda-redes, explica Duarte Gomes, ex-árbitro e autor da página de arbitragem "Kick Off"

As mãos de Vlachodimos

Experimentamos algumas coisas no treino e surgiu-nos essa ideia. A regra permite fazer um passe e a bola ser jogada, com o pé, pelo guarda-redes. Se for com a cabeça, não há nada em contrário que o impeça de agarrar a bola. Sendo assim, com o jogo de mãos do Ody [Vlachodimos], ele mete a bola onde quer.

Se forem ver, ele em dois segundos e meio dá uns passos, chega ao limite da área e colocar à mão, de forma magnífica, no pézinho do Grimaldo.

Nunca foi nossa intenção ir contra a natureza do jogo, ou alguma questão de fair-play. Até porque o Odysseas tem a bola na mão, no máximo, durante três segundos. Foi uma visão estratégica e queria só dar este esclarecimento. Por um lado, ficámos satisfeitos porque o nosso trabalho deu-nos uma solução. Por outro, queríamos esclarecer este assunto, porque muito se tem falado dele."