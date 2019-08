Bruno Lage: "Queremos chegar ao jogo o mais perto possível do ideal da época passada"

Benfica é o vencedor da International Champions Cup

"Acaba por ser o resultado das três vitórias que tivemos. É um prestígio enorme o Benfica ter vencido essa competição, mas o mais importante foi a nossa evolução e o trabalho que fizemos nos EUA. Enquanto equipa, a evolução é o mais importante. Foi o que idealizámos para estas cinco semanas: chegar ao jogo de amanhã [domingo] o mais perto possível do ideal da época passada."

O que será mais importante?

"Jogar como equipa. Quer um lado, quer o outro, tem jogadores decisivos, mas acredito sempre que o trabalho como equipa é o grande objetivo para se ganhar jogos."

A convocatória é uma pista para quem pode sair do plantel?

"Quero um plantel curto, mas nunca dissemos o número de jogadores. Queremos um plantel curto para sermos muito competitivos durante um ano de trabalho. Todos os jogadores que estão no presente plantel contam.

Em termos de minutos na pré-época, toda a gente anda próxima nos minutos jogados. Dei oportunidade a todos. O onze de amanhã será, provavelmente, muito diferente do onze que jogará a última jornada do campeonato."

Bruno Fernandes vai jogar do lado do Sporting

"A preparação do jogo foi normal. Todos queremos jogar contra os melhores treinadores e jogadores, o Bruno jogar é uma oportunidade para sermos mais competentes.

O ano passado, ele jogou atrás do ponta de lança, depois jogou mais perto dos centrais para ligar, portanto, existem três, quatro ou mais situações que podem acontecer. Mas só depois do onze sair é que podemos analisar que tipo de posicionamento o Sporting vai adotar."

As palavras para a comunicação social

"Aproveito a pergunta para falar um pouco do Bruno. Na quarta-feira, na entrevista com o Keizer para o Canal 11, e no dia seguinte, à RTP1, disse de forma tranquila que o acho um excelente jogador. É um médio muito inteligente, joga muito bem entrelinhas, ataca bem a profundidade, sabe ligar o jogo e até na transição defensiva tem qualidades de grande jogador.

Numa dessas entrevistas perguntaram-me se será o melhor jogador a entrar em campo. Nos últimos 10 anos andamos a discutir quem é o melhor entre o Ronaldo e o Messi num jogo coletivo. Há sempre quatro ou cinco que se destacam dos melhores e andamos sempre a comparar dois. O Bruno é realmente um grande jogador e um grande médio. E, numa dessas respostas, disse que o Bruno Fernandes não ia ser o melhor guarda-redes, nem o melhor defesa central.

Do vosso lado [comunicação social], pequenas notícias vão saindo, especialmente nas redes sociais, e quem lê na nossa sociedade muitas vezes já só lemos o título. Eu, lendo isso no título, posso pensar que é o título de um tolinho. E um título de um tolinho vai provocar reações tolinhas.

Estou a tocar neste assunto porque não basta só os treinadores estarem disponíveis para mudar a mentalidade dos adeptos, também precisamos da vossa ajuda. Caso contrário não vale a pena sentarmo-nos para conversar. Isto tem de partir de todos. Tive todo o prazer em conversar com o Marcel Keizer, farei o mesmo com ele ou outro colega, mas isto tem de partir de todos. Eu vou querer ganhar o jogo, ele também, mas desse lado é importante irmos ao encontro de tudo isto também.

Carlos Vinícius pode jogar?

"Tentámos aproximá-lo daquilo que são os nossos movimentos ofensivos e defensivos. Muito trabalho tático de ver vídeos, porque ele tem de perceber o que queremos dele. Acredito que podemos ajudá-lo a crescer para, em termos individuais e coletivos, ter um posicionamento diferente para as suas decisões em campo serem melhores."

"Vamos dar sequência ao trabalho das primeiras cinco semanas e acho que o Sporting vai fazer o mesmo. Os resultados da pré-época podem dar confiança não que se vai ganhar, mas do que se vai fazendo. Tivemos oportunidade de dizer que o jogo com o AC Milan não ia ser uma grande referência para o jogo seguinte, sobretudo pela forma como jogam.

Fiquei curioso com uma coisa: nunca ter colocado em campo uma linha de cinco. E isso pode ser um fator surpresa."

Arriscar adivinhar o onze do Sporting?

"Tenho uma ideia do que vai ser, mas não vou dizer. O último treinador que o disse, perdeu.