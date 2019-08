Benfica confirma lesão de Gabriel, que falha arranque da Liga

Gabriel vai mesmo falhar o arranque da Liga 2019/20, confirmou esta terça-feira o boletim clínico divulgado pelo Benfica. O médio brasileiro lesionou-se na Supertaça, domingo, frente ao Sporting (5-0), e ficará agora de fora das convocatórias de Bruno Lage.

De acordo com o Benfica, Gabirel tem uma "entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo", pelo que terá de ficar em recuperação durante algumas semanas.

O médio de 25 anos vai, assim, falhar a 1ª jornada da Liga 2019/20, sábado, quando o Benfica receber o Paços de Ferreira (21h30, BTV), ficando em dúvida para o clássico da 4ª jornada, frente ao FC Porto, que será disputado a 25 de agosto, na Luz.