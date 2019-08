Benfica a lutar pela Champions com jogadores da formação? “Diz-se isso pois fica bonito. Não vale a pena estar a vender banha da cobra”

A ideia de conquistar a Liga dos Campeões com jogadores formados no Seixal é bonita, em teoria, mas irrealista, na prática. Quem o diz é a antiga glória benfiquista António Simões. "Diz-se isso pois fica bonito e os sócios adoram ouvir", disse Simões à rádio Renascença, referindo-se às palavras de Luís Filipe Vieira sobre o assunto.

"Não vale a pena estar a vender banha da cobra", acrescentou Simões, que considera a ideia "irrealista" perante o cenário atual do futebol moderno, ainda que deixe elogios à formação do clube.

"Trabalha-se bem no Seixal, saem muitos jogadores, mas não vale a pena pensar em competir com os outros que, além de terem as suas escolas de formação, têm capacidade financeira de ir buscar os melhores", explicou.

De qualquer modo, António Simões considera que o campeão é favorito na Liga portuguesa. "O Benfica é o mais sério candidato ao título. Não apenas por aquilo que se viu, mas tendo em conta o plantel e o modelo de jogo visivelmente consolidado", considerou.