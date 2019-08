Bruno Lage: "Opção por Samaris? A malta fala muito..."

Boa exibição

“Foi uma vitória justa, perante um adversário que nos complicou imenso, principalmente antes do nosso primeiro golo. Chegaram cá com a lição bem estudada, a defender de forma diferente em ambos os flancos e a travar o nosso jogo interior. Mas depois do golo fantástico do Nuno [Tavares], estivemos melhor e conseguimos abrir mais espaços. Esse primeiro golo desbloqueou o jogo. Exibição bem conseguida, com um resultado muito agradável. Mas ainda agora começou e temos de continuar a demonstrar a nossa qualidade”

Opção por Samaris

“A malta fala muito. Mas é bom porque fala-se de questões táticas. O Samaris foi a opção. Ninguém viu os jogos à porta fechada e foi por causa desses jogos que o Samaris jogou. Já levamos 11 jogos e tive de analisar vários jogadores para perceber como poderiam jogar noutras posições. Florentino e Samaris são a dupla que terminou o campeonato no ano passado e quem joga é quem trabalha, quem luta e quem treina bem”

Aposta nos jovens

“Importante para os mais novos, porque dá-lhes moral e confiança. É desafiante integrar esta gente mais nova e dar continuidade à qualidade que a equipa apresentou no ano passado”