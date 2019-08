Entre uma espreitadela ao Canal Panda e à BTV, Bruno Lage discursou contra a pressa dos tempos modernos

Os pontos do FC Porto

“Na Champions não há jogos fáceis e para fazermos uma campanha à altura do Benfica temos de estar preparados para encarar todos os jogos como temos feito até aqui. Depois, olhar para o panorama do futebol português.... São menos pontos, não podemos esquecer-nos do percurso do FC Porto nos últimos 20 anos na Champions, foi a equipa que mais pontos conquistou para que Portugal ainda consiga que o vencedor do campeonato entre de forma direta. Quantos mais pontos fizermos, e isso também passa por nós, mais equipas vamos ter na Liga dos Campeões. Senão o que vai acontecer? Olharmos para determinados jogadores e eles preferirem um terceiro, quarto ou quinto classificado da liga inglesa, espanhola, francesa ou italiana”

A titularidade de Taarabt?

“Se colocasse o Adel a jogar, é quase o by the book. Como não funciono assim, mas sim jogo a jogo e com o que a relação de 11 jogadores me dá em campo... Bom, mas se vocês quiserem ver a importância do Adel na equipa, é olharem para o Benfica-Tondela, levou-nos a marcar o golo e a conseguir os três pontos.”

O outro Tavares

“O Tomás Tavares é mais um jovem que conhecíamos. O ano passado treinava várias vezes connosco e, em virtude da situação de laterais-direitos no plantel, não fazia sentido dar oportunidade ao João Ferreira sem ter o Tomás presente. Sobre ele e sobre todas as renovações, isto tem a ver com a dedicação e empenho. Tenho uma enorme satisfação por ver o reconhecimento do trabalho, coletivo e de cada um deles. Só posso ficar satisfeito por, para além dos títulos que conquistaram, terem essa melhoria de contrato.”

A lesão de Conti

“O Conti não está no mercado, está apenas lesionado, é diferente. E até acho engraçado. Em jeito de brincadeira comentei: com tanta barca furada que anda por aí, foram dar uma medalha de lata a um jovem que um tem enorme valor e que passa por momento difícil porque voltou a lesionar-se e tem dois grandes jovens a jogar. Todos nós em Portugal conhecemos o senhor Shéu, a carreira que fez, o que ele foi, os títulos que ganhou e a forma como chegou ao Benfica. Foi capitão e depois diretor. Mas há uma coisa que não sabia e nas várias vezes em que a minha televisão não está no canal Panda, estava na BTV e passou um episódio sobre a carreira do Shéu: o Shéu chegou ao Benfica e esteve dois anos sem jogar. Agora digo: hoje, o Conti está há um ano sem jogar. Quantas medalhas de lata o Shéu já teria recebido? Mas isto são os tempos modernos, as pessoas querem que as coisas aconteçam já. Mas não é uma crítica. Qual é o jogador e o seu empresário que estão dois meses à espera que o jogador jogue e confirme? Vocês querem tudo à pressa, os jogadores querem tudo à pressa e o treinador tem de controlar as expectativas de 25 homens”.