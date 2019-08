Bruno Lage: "Só um grande Benfica podia parar este Belenenses"

A vitória

"Vou tocar num assunto só porque vencemos, se não poderiam dizer que estava a arranjar desculpas: este jogo, pelo valor das duas equipas e dos atletas, merecia outro relvado, dificulta muito. Está verdinho e bonito, mas não tem grande qualidade para fazer um futebol agradável.

É uma vitória justa, com uma boa exibição da nossa parte. O Belenenses tem excelente equipa e só um grande Benfica podia parar este Belenenses.

Fizemos uma 1.ª parte de grande qualidade, com uma forte pressão. Fomos inteligentes com bola para criar oportunidades de golo. Na 2.ª parte também entrámos bem e com naturalidade chegámos ao golo".

O jogo da próxima semana com o FC Porto

"Ambas as equipas vão ter tempo para trabalhar, para continuar a evoluir, e dentro de campo é que temos de dar a resposta e mostrar o nosso valor.

O momento é no jogo. Entendo a pergunta, mas hoje é uma coisa, daqui a uma semana o FC Porto vai colocar-nos problemas completamente diferentes. O Benfica não tinha vencido os últimos três ou quatro jogos com o Belenenses. Isso não interessou hoje."