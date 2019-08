De acordo com a notícia do jornal “A Bola”, o Benfica recusou Sturridge baseando-se na idade do jogador e, acima de tudo, no historial de lesões do britânico. O avançado de 29 anos acabou por assinar por três anos pelos turcos do Trabzonspor.

Daniel Sturridge terminou o seu contrato com o Liverpool mas só agora pôde assinar por outro clube, depois de ter cumprido seis semanas de castigo.

A federação inglesa puniu o atacante no âmbito da lei de apostas ilegais, uma vez que o irmão do avançado apostou numa transferência de Sturridge para o Sevilha após indicação do jogador.