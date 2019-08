“Nós, o melhor plantel? Houve um treinador que tinha de escolher entre Rodrigo ou Lima, Witsel ou Aimar”

O melhor plantel?

[Sérgio Conceição disse que o SLB tinha um dos melhores plantéis dos últimos anos.] No ano passado, tínhamos, porque quem tem o melhor é quem vence. Esta época ainda é cedo para dizer isto. Se chegarmos ao fim e vencermos, concordarei com o Sérgio Conceição. Mas também quero deixar um elogio à mudança que operámos. Se hoje nos sentimos fortes como plantel e equipa, não podemos deixar de recordar que houve um treinador que jogava Rodrigo ou Lima, Witsel ou Aimar. Nós mudámos. Olhar para o Porto é olhar para a qualidade deles. Nunca analiso um jogo em função de um resultado. Aliás, quando analiso um jogo, não vejo os golos. Eles têm coisas muito boas e coisas menos boas, tal como nós.O Porto é uma equipa forte, determinada, com enorme organização coletiva e com valores individuais muito fortes. Ninguém perde nada à terceira jornada. O resto, passa-nos ao lado.

As faltas sobre Rafa

“Eu gosto de ver arbitragens à inglesa. Eu acredito que, quando um jogador ultrapassa outro no drible e sofre falta, tem de ser cartão amarelo. Se queremos privilegiar o futebol ofensivo, isso tem de ser cartão amarelo. Isso de avisar na primeira, na segunda, na terceira faltas... Isso enerva. Um bom árbitro agarra logo o jogo no início. E isto é válido para os dois lados.”

A pressão de Chiquinho

“Isso é o que eu ando a dizer deste o início da época: ameaças para toda a gente. Tem de haver concorrência interna, competitividade, têm de sentir com se fossem para o Vietname. Isso é que os faz crescer, todos os treinadores gostam disso. Se o RDT marca ou não... Nós temos marcados muitos golos.”

O onze do Benfica

Não vou responder a isso. Respondo sempre sobre a preparação do jogo. Agora, dizer o onze ou quem está na convocatória... A convocatória sai amanhã e o onze, primeiro, é dito aos jogadores.

O onze do FC Porto

“Você vê o Zé Luís mais fixo? Pois... É que as olhadelas... É que eu às vezes vejo o Marega a atacar em profundidade entre o lateral e o central, e o Zé Luís em apoio. Nós não estamos tão bem na transição defensiva? Isso é simplista. É preciso analisar porque é que uma equipa perde um seu posicionamento. Bom, primeiro, não podemos fugir às caraterísticas de cada jogador. Outra coisa, é, quando perdemos a bola, temos de estar no sítio certo. O FC Porto, se jogar em 4x4x2, temos de equilibrar de uma forma, se jogar mais aberto, teremos de equilibrar de outra.

Favoritos?

“Nenhuma equipa vai olhar para os pontos ou para a classificação. A preocupação é vencer. Estamos pressionados para vencer? Estamos. O FC Porto não está pressionado para vencer? Está. Há algumas diferenças entre o FC Porto do ano passado e deste: o Luís Diaz fica mais preso à esquerda, embora procure o jogo interior também.”

O risco Nuno Tavares

“É o mesmo risco que colocar um ala [Corona] a lateral direito. É raro ver um lateral esquerdo a jogar na direita, mas também é um facto que pode trazer vantagens, como aquele golo que o Nuno marcou ao Paços de Ferreira. Se calhar, o maior risco foi pôr um jovem a jogar um jogo como a Supertaça.”

Os reforços e a dupla

“Após o fecho do mercado, estarei disposto a esclarecer tudo o que aconteceu neste mercado de transferências. E perceber aquilo que é a nossa verdade e aquilo que é escrito. Agora, não vou pedir ao Seferovic e ao Raúl De Tomás para marcarem golos. Não há problema. Agora, quando eles deixarem de correr... Lembro-me de falar convosco no ano passado quando o João Félix não marcou golos durante dois jogos e depois fez um hat-trick. Até o Nené passou por isso e ele dizia-me isto: ‘A resposta à pressão é correr. Correr mais que os adversários e mais do que os meus colegas que querem o meu lugar’. Nesta sequência de jogos que temos, ganhámos dois jogos apenas por 1-0. E quem marcou? Seferovic, contra o Vitória e contra o Tondela, ambos a sair do banco. Todos os avançados são importantes para a equipa”.