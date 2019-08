Lage sabia que o FCP ia entrar no jogo daquela maneira, só não sabia que ia faltar paciência

A análise de Lage, parte 1: não houve paciência

"É uma vitória justa do Porto, uma forte pressão inicial deles, previsível, estávamos à espera disso, até o FCP marcar o jogo foi para aí, eles têm dois pontas de lança muito fortes, dois centrais muito fortes no jogo aéreo, não conseguimos pôr a bola no chão. Tentámos corrigir, mas infelizmente chegámos ao último terço e abusámos no passe vertical, alguma ansiedade. Estamos perder por 1-0 mas há que manter a calma e nós não tivemos essa paciência. Foi uma segunda parte em que fomos crescendo, as substituições foram nesse sentido, e depois, numa transição em que o Chiquinho já está em dificuldade, há uma bola em profundidade em que somos apanhados desprevenidos e o FCP fechou o jogo."

A análise de Lage, parte 2: arriscámos tudo

"Com as substituições tivemos outra qualidade na posse. A entrada no Chiquinho é para procurar movimentos verticais, temos apenas Pizzi para fazer movimentos interiores, e depois é arriscar tudo, com Vinicius e Seferovic na frente. Penso que conseguimos chegar perto da baliza adversária, sinto que fomos superiores na segunda parte, infelizmente não conseguimos, o FCP chega ao 2-0 já com o Chiquinho em dificuldade."

A análise de Lage, parte 3: calma, vamos fazer um grande jogo

"Braga na próxima jornada? Sabíamos que tínhamos um início de campeonato muito difícil: Sporting, Paços, que foi o campeão da segunda liga, Belenenses, Porto, Braga… Vamos fazer um grande jogo, de certeza."