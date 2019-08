Pizzi identifica pelos menos um problema: Marega

Pergunta: que análise faz do jogo?

"Foi um jogo complicado. Já sabíamos que íamos encontrar um rival difícil, com jogo direto a procurar a velocidade do Marega. Penso que podíamos ter empatado na segunda parte e depois fazer o nosso jogo. Ficámos tristes, mas temos um jogo já no próximo fim de semana para dar a volta."