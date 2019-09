De onde vem o lucro do Benfica? Dos atletas e até os impostos deram uma ajuda

Os lucros de 29 milhões de euros que a Benfica – SAD registou na última época, entre junho de 2018 e junho de 2019, correspondem ao “sexto exercício consecutivo em que a Benfica SAD apresenta lucro e ao seu segundo melhor resultado de sempre”. Não é preciso ir ao vídeo árbitro, mas uma análise mais apurada aos números conta que os resultados apresentados não mostram uma melhoria da operação futebolística, já que os custos cresceram acima das receitas; foram os resultados das transações com atletas que deram o impulso. Mas não só: também a rubrica dos impostos ajudou, em vez de penalizar. Já lá vamos.

“Demonstração consolidada dos resultados para o período findo em 30 de junho de 2019”. São estes os números que permitem olhar para as contas da SAD encarnada. E, na verdade, os primeiros a surgir até apontam para uma evolução positiva.

Os direitos televisivos mas também as receitas obtidas com os jogos cresceram. E, assim, os rendimentos e ganhos operacionais da empresa passaram de 121,5 milhões, na época que terminou em junho de 2018, para 165,7 milhões, na última temporada. É o “valor mais elevado de sempre”.

Os prémios que ofuscam a TV

No entanto, os gastos operacionais – que, ao contrário das receitas, são um peso para a SAD – também cresceram, neste caso, de 116 milhões para 164 milhões. Gastos com pessoal: foi esta a rubrica que mais se agravou. Este indicador, onde estão salários e prémios, ficou em 96,8 milhões, quase mais 30 milhões do que na época anterior.

Ao Expresso, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira explica que está em causa a retenção de talento (jogadores não vendidos foram alvo de renovação de contratos, com aumentos salariais), a que se juntou a política de prémios, pelo título de campeão nacional (não tinha acontecido na época anterior) e também pela passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Mas também os fornecimentos e serviços externos subiram quase 18 milhões, para se fixarem nos 54,9 milhões de euros. Ora, neste caso, houve mais jogos fora nas competições europeias, bem como houve “gastos de serviços de consultoria, nomeadamente jurídica” – só em setembro foi tomada a decisão judicial de não pronunciar a sociedade anónima desportiva no âmbito do e-toupeira.

Em suma, quando os custos crescem mais do que as receitas, o resultado operacional encolhe. Foi o que aconteceu com o Benfica: desceu dos 5 milhões, da época 2017-2018, para 1,4 milhões, um ano depois.

Os atletas que não marcam só golos

Só que, para o cálculo do lucro, há outros indicadores a ter em conta. E, nas empresas desportivas, há os resultados com transações dos direitos dos jogadores – que são sempre determinantes. E, aqui, os rendimentos obtidos foram superiores aos gastos e comparam positivamente com a época anterior, pelo que o encaixe foi de 91,4 milhões, face aos 77,7 milhões anteriores.

Sendo assim, o resultado operacional, incluindo transações dos atletas, foi de 35,3 milhões na última temporada, face aos 32,4 milhões na época 2017-2018.

Há, depois, o impacto financeiro (onde estão os juros pagos nos empréstimos obtidos). Foi negativo em 10,2 milhões, ligeiramente abaixo dos 11,5 milhões homólogos.

Os impostos que também ajudam

A análise está quase no fim, mas ainda não se chegou ao lucro, o chamado resultado líquido. Porque, antes de lá chegar, ainda há o impacto fiscal. E o resultado antes de impostos (constituído, na prática, dos impactos dos resultado operacional, das transações com atletas e dos resultados financeiros) ficou-se pelos 25 milhões de euros, mais de 4 milhões acima do ano anterior. Ou seja, sem a rubrica fiscal, os lucros teriam crescido, mas não de forma tão expressiva como aconteceu.

Porquê? Se no ano anterior, o imposto sobre o rendimento custou 295 mil euros à SAD das águas, o mesmo não aconteceu na última época. Houve um impacto fiscal positivo de 4 milhões de euros. Como? É uma questão técnica, ligada aos impostos diferidos, explica a empresa.

Impostos diferidos? Em vez de pagar impostos, há o reconhecimento de créditos fiscais que podem ser recuperados no futuro, permitindo pagar menos IRC no futuro. É algo que ocorre nas empresas: são gerados porque o tratamento contabilístico de ativos não é sempre igual ao tratamento fiscal que lhes é dado.

E é assim que se chega ao final, com a SAD do Benfica a conseguir o lucro de 29,4 milhões, acima dos 20,6 milhões homólogos.

E a fotografia de final da época

Este é o reflexo do que aconteceu entre junho de 2018 e junho de 2019, quando comparando com o último ano. Só que há também a ter em conta a fotografia que se tira no último dia de junho – que já incorpora esses resultados. É essa fotografia que permite perceber aquilo que a SAD tem efetivamente, o ativo, e as suas responsabilidades, o passivo.

O ativo – que inclui o estádio e o campo do Seixal, que vai perder o apoio da Caixa Geral de Depósitos, mas também o plantel – é de 500 milhões, mais 15 milhões do que quando foi tirada a fotografia de junho de 2018.

Já o passivo – onde estão, entre outros, os empréstimos obtidos – deslizou 13 milhões para se fixar nos 384 milhões (o Benfica tem insistido na necessidade de diminuir o passivo).

O capital próprio é o que mostra ao património de uma empresa, na prática, correspondendo à diferença entre o ativo e o passivo., ou seja, o que ficaria se todo o ativo fosse utilizado para saldar todas as responsabilidades. E esse capital próprio disparou de 87 milhões para 116 milhões. O lucro deste ano de 29 milhões contou para esta melhoria, quase anulando os resultados acumulados negativos que ainda são uma herança da SAD, que também contam para o capital próprio.

Sobre este tema, o comunicado do Benfica tem uma nota: “Os capitais próprios atingiram os 116,2 milhões de euros à data de 30 de junho de 2019, o que significa que foi alcançado um importante marco para a Benfica SAD: o valor dos capitais próprios ultrapassa o seu capital social, que corresponde a 115 milhões de euros”.

Quer isto dizer que a situação da empresa supera aquele que é o seu valor contabilístico, aquele que está inscrito formalmente – e as empresas têm problemas quando o capital próprio fica distante do capital social.