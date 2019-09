Bruno Lage e o gesto de Seferovic: "Foi o empregado do mês no McDonald's e no dia a seguir deixou queimar as batatas"

Gestão do plantel

“Não faço gestão. Até determinado momento fomos utilizando, mas quando jogamos de três em três dias eu tenho de decidir. O André Almeida esteve muito tempo sem competir, por isso leva mais tempo a recuperar entre jogos. Com o jogo com o Gil Vicente, pensámos em substituí-lo, mas com o 2-0, sem controlar o jogo com bola, fizemos depois sem bola, entendemos tirar o RDT. Não o fizemos com o André porque sentimos que a equipa precisava dele. Qual foi a diferença entre o Tomás e o André? Eu não senti a diferença”

Projeto Seixal

“Substituir um jogador nosso no mercado custa 60 milhões. Onde é que nós vamos encontrar um atleta para substituir o André Almeida, quanto é que custa? Onde vamos encontrar jogadores destes do mercado? Este é o nosso projeto, o nosso caminho, o caminho que definimos. O Seixal não serve para a Champions? Tira-se o Rúben Dias, o Ferro. Acabámos de vender um jogador por 120 milhões. Acho que não fizemos uma exibição que envergonhasse os benfiquistas. Tivemos oportunidades para marcar”

Gesto de Seferovic

“É uma situação que ele tem de saber conviver. Ainda não falei com ele sobre o assunto, ainda mas ele tem de saber conviver com isso. Quando olhamos para o Seferovic, ele parece uma uma pessoa fechada, com posição militar, mas é um indivíduo tranquilo, que está a viver em termos pessoais o melhor momento da sua vida. Ele gosta de estar no Benfica e sinto que os adeptos também têm um carinho enorme por ele, que é o jogador da frente que mais trabalha para o coletivo. O gesto nem é tanto para os adeptos, acho eu. Ele esteve aqui ao meu lado na conferência e as perguntas que lhe fazem, a um jogador que trabalha, é ‘e quando é que vêm os golos?’. Claro que é uma reação que ele não devia ter tido nem para os adeptos nem com ninguém. Foi o empregado do mês no McDonald's e no dia a seguir deixou queimar as batatas e levou uma dura do chefe. Há que olhar para o que ele dá para a equipa e depois ainda consegue dar 21 golos. Mas neste momento queimou as batatas fritas. Mas os nossos adeptos têm de perceber”

Jovens

“Fomos as duas finais da Youth League. Há 15 anos eu estava cá e uma das decisões que se tomou foi construir o centro de estágios. E perguntavam ‘Para quê?’. Mas conseguirmos vencer cinco campeonatos. Estamos a dar os primeiros passos para sermos grandes. Aqueles que agora dizem que não é possível são os mesmos que diziam há 15 anos para que não se construísse o centro de estágios. Escolhi aquela que eu achei que era a melhor equipa para vencer o jogo. Cervi, porque é que jogou? Porque é o melhor a pressionar. Fez aquilo que lhe pedi. Apareceu na cara do golo, se marcasse era o homem da partida. Nós que vamos jogar de 3 em 3 dias é que temos de saber viver com isso. Acreditamos muito nestes jovens. Não me tirem é esta vontade de acreditar, porque eu acredito muito, como acreditei que íamos ser campeões no ano passado”