Vieira diz que o que fizeram ao Benfica fora das quatro linhas “é miserável” e admite proposta para mudar o símbolo: “Os sócios decidem”

Grande sonho?

Continuar no mesmo trajecto que temos estado a fazer. Ter capitais próprios da SAD, que são superiores ao que hoje existe. Temos um ativo de 500 milhões de euros e um passivo de 384 milhões de euros. Deste temos de deduzir 120 milhões de euros do desconto da NOS, para pagar dívida. Um exemplo: o Benfica, nos últimos quatro anos, pagou aos bancos 250 milhões de euros. O Benfica tem a dívida completamente controlada. Queremos fazer a expansão do Seixal. Todo o património do Benfica está liquidado. A situação é invejável.

Gastar dinheiro para mais ambições na Europa?

Gosto de estar com os pés bem assentes no chão. Nos últimos 10 anos, o Benfica ganhou 17 títulos, a nossa concorrência ganhou 13. Aqueles que andaram atrás de nós estão no estado em que estão. O Benfica não pode entrar na destruição. Se o Benfica quisesse, se estivesse aqui um demagogo, investia para apresentar uma super-equipa. Nao resultava e a queda era grande. O Benfica tem um projecto e não abdica desse projecto.

Sonho europeu morre?

Não morre nada, vamos lá chegar. Há alguém que possa dizer quando é que é? Que pode dizer quando é que vai ganhar? Isso não vai com planos de investimento, vai com o que temos estado a fazer. Temos um grupo de jogadores, com o ADN do Benfica, que são da formação. Temos nove jogadores. Para o ano, se calhar, haverá mais um ou dois. O que podemos sonhar, garanto que é um objectivo, é chegar a uma final europeia, à Liga dos Campeões. Nao estou assim tão pessimista, acredito no que fazemos diariamente. Ao longo destes anos todos, o tempo tem-me dado razão. Chegámos aqui com estratégia e planeamento. Há muita gente a dizer, em Portugal e fora de Portugal, que o Benfica é um caso de estudo. Quando cheguei ao Benfica, com o Manuel Vilarinho, o Benfica não tinha nada. Nada era nosso. Hoje temos o património que temos, pago. Temos os ativos que temos. Uns do Seixal, outros que contratámos. Compreendo que o Benfica é emoção e paixão, mas também penso que qualquer benfiquista deve estar orgulhoso de como está o seu clube. Daqui a 10, 15 anos hão-de se lembrar de mim.

João Félix e o papel de Jorge Mendes

O Jorge Mendes é sempre muito badalado. Como eu costumo dizer, tem um tax para cobrar. Parece que há um fantasma, que o Jorge Mendes está a cobrar comissões… Ele tem um preço, é um profissional. Ele leva 10%. Ele aparece no negócio porque, quando a cláusula estava em 60 milhões, negociámos e definimos outra de 120 milhões. E, se ele negociasse assim, ficava com 10%. Jorge Mendes fez parceria com o empresário do jogador, passando a cláusula para 120 milhões de euros. Nós já recebemos o dinheiro, ele ainda não recebeu a comissão.

Preocupado com investimento em Raúl de Tomás e a falta de golos?

É sempre o pessimismo… O jogador tem um passado, toda a gente sabe que é goleador. Esse jogador [RdT] é contratado e foi unânime contratar. Temos uma equipa de sete scouts. Foi o scouing do Benfica que exigiu o jogador. Está muito claro. Custou 20 milhões de euros. Tínhamos uma feridazita qualquer com o Real Madrid e ficou clarificado, está resolvido. Já podemos olhar olhos nos olhos. O jogador há-de marcar um dia. No Benfica já aprendi uma lição: se compro por 15 é caro, se vendo por 15 é barato.

E Vinicius, que custou 17 milhões?

Daqui a um ano ou dois anos vai dizer [o jornalista] que foi barato, mesmo que marque quatro golos. Em junho, eu estive em Nápoles para contratar este jogador e oferecemos 12 milhões de euros. O presidente do Nápoles não aceitou. Entretanto, esse jogador teve dois clubes portugueses e um inglês interessados nele, e o Benfica antecipou-se. Se calhar, eles [FCP e SCP] não tinham pedalada para o comprar. Foi uma decisão praticamente minha de contratar o jogador para o plantel. Não tem nada a ver com Jorge Mendes. A quem paguei a comissão foi ao senhor António Teixeira e a uma empresa brasileira. Se me perguntar se, em Nápoles, Jorge Mendes estava perto de mim, estava.

Favores e troca de jogadores no futebol?

No Benfica não sucede isso, não faço favores a ninguém. O sócio e adepto do Benfica não pensam assim, acho eu. É notório, os resultados estão à vista. Aqui nao ha favores, ou interessa ou não interessa.

Chiquinho

Não foi um mau negócio. Foi cedido ao Moreirense e o Benfica tinha direito de opção. O staff técnico entendeu que deveria voltar ao Benfica. Deixa lá os 4 milhões, vamos recuperá-los…

A compra de Jhonder Cádiz e o mercado: milhões para emprestar?

Sim, no final do ano vai perceber. Há situações que entendo como negócio puro. Um jogador do Benfica tem valor de mercado e mais-valia. E é ponta de lança… Deixe lá que não ia comprar um defesa-esquerdo para uma situação dessas.

Mattia Perin: recuperar negócio?

Nunca tinha sucedido. Negociámos o ordenado, tínhamos acordado cinco anos de contrato e a cláusula. Nesse mesmo dia, [nos exames médicos] sucedeu o que sucedeu. Foi mau para nós, para o jogador, porque toda a nossa equipa técnica gostava muito do Perin. Infelizmente não conseguimos. Depois da lesão dele, dificilmente poderemos pensar nele.

E-Toupeira: Paulo Gonçalves manchou o nome do Benfica?

Vivemos num Estado de Direito e sou daqueles que acredita cegamente na justiça. Há justiça neste país. O que foi feito foi ilibarem o Benfica do que quer que seja. Durante um ano, andaram-nos a vigiar, de certeza, para chegarem à conclusão que o Benfica nada tinha. Podem pensar o que quiserem. Sobre Paulo Gonçalves, o que se passou sei pelos jornais. Nunca eu ou ninguém do conselho sabia do que veio nos jornais. Sou amigo dele. Foi e é um extraordinário profissional, deu muito ao Benfica. Estou convencido que o Paulo não será penalizado. Do que vi, não pôs em causa o bom nome do Benfica. É um super-profissional. Nos outros processos, estou de consciência tranquila. Se por alguma vez o Benfica for condenado por corrupção, imediatamente pedirei a demissão. O Benfica ganhou dentro do campo. Infelizmente para o Benfica, alguns concorrentes nossos, para combaterem, foram fora das 4 linhas. Todos temos a nossa consciência tranquila. Já foram 4 vezes a minha casa. O que fizeram ao Benfica fora das quatro linhas é miserável. Mas ainda vamos ser mais fortes…

Mudar símbolo do Benfica?

Há uma proposta do nosso departamento de marketing, que tem a ver com a nossa internacionalização. Mas não foi devidamente escalpelizada. Estamos a pensar. Quem vai decidir são os sócios. A proposta é que o símbolo seja mais comercial. Os sócios dão a ultima palavra.

Mais um mandato?

Vou candidatar-me novamente. Há promessas que nao vou falhar: ia devolver Benfica aos benfiquistas. Ainda nao consegui mas estou perto. Quero entregar o Benfica sem dívida alguma, é um sonho que tenho.