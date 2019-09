Bruno Lage: "Exibição foi sólida, fomos consistentes e fomos crescendo"

O jogo

“Foi um jogo competitivo. Com a qualidade do Vitória e do seu grande treinador, seria sempre difícil. Entrámos com jogadores que não têm jogado tanto e a exibição foi sólida, fomos consistentes e fomos crescendo. Fico satisfeito com a exibição e com as oportunidades que tivemos, assim como o regresso de alguns jogadores importantes para nós”

Futuro na Taça da Liga

“É uma prova curta. Temos de vencer os outros dois jogos, esperar que ninguém faça 9 pontos e marcar mais golos que o Vitória”

Controlo

“A exibição foi em crescendo e as substituições foram pendendo para nós. O Vitória teve duas bolas na trave, mas tivemos as nossas oportunidade e se tivéssemos marcado o jogo vinha parar à nossa mão. Tivemos sempre o controlo do jogo e temos uma equipa para o futuro”