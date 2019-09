Uns mais utilizados, outros menos e o regresso de Gedson ao onze

Há novidades no onze do Benfica para o encontro desta quarta-feira para a Taça da Liga frente ao V. Guimarães. A começar na baliza, com a entrada do jovem Zlobin, passando pela defesa, onde estarão Jardel, Tomás Tavares e Nuno Tavares; na linha média, jogam Caio Lucas e Gedson nos titulares, acabando na frente de ataque, onde Jota fará parelha com o habitualmente Seferovic.

O onze do Benfica: Zlobin; Tomás Tavares, Jardel, Rúben Dias e Nuno Tavares; Caio Lucas, Gedson, Samaris e Taarabt; Seferovic e Jota.

O onze do V. Guimarães: Douglas; Sacko, Venâncio, Pedrão e Florent Hanin; Mikel Agu e Poha; Rochinha, André Almeida e Davidson; Bonatini.