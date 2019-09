Assembleia Geral do Benfica: as críticas, um pico de tensão e a fúria de Luís Filipe Vieira

As críticas começaram logo na madrugada de quinta para sexta-feira, com a colocação de várias tarjas no Estádio da Luz e no Seixal, em que se questionavam não só as intenções da direção de Luís Filipe Vieira em relação à mudança no naming do estádio e do próprio símbolo do Benfica bem como a performance da equipa na Liga dos Campeões.

Alguns blogues de adeptos benfiquistas fizeram eco das mesmas críticas, que seriam, horas depois, também elas protagonistas da Assembleia Geral do clube, uma AG em que, pese embora a aprovação do Relatório e Contas 2018/19 por larga maioria (78,34%), Luís Filipe Vieira foi atacado em diversas intervenções de sócios.

Terão sido cerca de uma dúzia as intervenções mais críticas, protagonizadas por um grupo de sócios já conhecido pela sua oposição à direção de Luís Filipe Vieira e que se fizeram ouvir durante toda a AG. E foi durante uma dessas intervenções que o presidente do Benfica explodiu, depois de um sócio acusar os membros da atual direcção de terem "nascido benfiquistas limpos", mas agora "estarem sujos". De imediato, Luís Filipe Vieira levantou-se, chamou o sócio de "ordinário" e, dirigindo-se ao púlpito, agarrou-o pelos colarinhos, ameaçando-o com um processo, num momento tenso que não durou mais que alguns minutos.

A Assembleia terá depois continuado com alguma normalidade, com Luís Filipe Vieira a fechar a AG com nova intervenção, já perto da 1h da manhã e durante a qual o sócio que havia sido o alvo da fúria do presidente terá sublinhado que havia sido mal-interpretado nas suas palavras.