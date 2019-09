Bruno Lage, a entrada de Vinícius, a expulsão de Taarabt e os "10 minutos finais de entrega"

Justiça

“Foi uma vitória justa. Controlámos sempre o jogo. O V. Setúbal entrou como esperávamos: organizado, com bloco baixo e muita gente a controlar a posse, para depois tentar sair em transição com os alas e avançado. Entrámos bem, de alguma forma colámos um pouco a organização do Setúbal à sua área. Fomos criando oportunidades, mas nem sempre com o critério certo. Temos de tentar ter mais paciência. A troca de Gabriel foi para isso mesmo”

Chegada ao golo

“Tínhamos de tentar variar, para desorganizar o Vitória. A entrada do Carlos foi para tentar forçar e tirar partido dos cruzamentos. Depois, quando chegámos ao golo e tínhamos de controlar, aparece a expulsão do Adel. E aí foi manter-nos concentrados, mas com tanta gente a recuperar e a regressar, sem ritmo, foram 10 minutos de entrega. Fico satisfeito pelos 3 pontos e pelo final deste bloco difícil. Temos a Liga dos Campeões ainda, mas estamos em primeiro e sólidos”