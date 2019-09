Um onze com Gedson e Taarabt (provavelmente) lá à frente

É um onze com algumas nuances aquele que Bruno Lage vai apresentar este sábado frente ao V. Setúbal. Gedson mantém-se nos titulares face ao encontro da Taça da Liga, com Taarabt a jogar, ao que parece, mais próximo de Seferovic.

Curiosidade para saber se o treinador do Benfica vai manter o sistema tático com que costuma jogar, face à ausência de RDT no onze.

O onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Fejsa e Rafa; Gedson e Seferovic.

