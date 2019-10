Bruno Lage: "Sou um pouco como os miúdos da formação que chegam cá acima: represento o Benfica desde os sub-9"

A equipa do Zenit

"Além dos vários sistemas, dentro dos sistemas há a forma como tira partido dos jogadores. É uma equipa que tenta jogar, com posicionamentos interessantes, com muita largura nos laterais, mas também a tirar partido do jogo mais direto para o seu ponta de lança, para explorar o espaço nas costas da linha adversária ou para ter segundas bolas para os seus médios.

"Nas competições nacionais joga, normalmente, num sistema de 4-4-2. A dinâmica nos corredores depende dos alas e do comportamento dos laterais. Na Liga dos Campeões, a equipa é poderosa. Começou esta competição com uma linha de cinco defesas, mas com um registo semelhante, a procurar sempre a largura e ter, também, jogo interior, tentando procurar partido do jogo aéreo do seu avançado.

O mais importante é perceber que a equipa vale pelo seu coletivo, tem capacidade para jogar curto, mas também consegue olhar para longe e perceber quais as movimentações do seu avançado.

Fizemos a análise do adversário em vários jogos, para perceber em que sistema pode surgir amanhã [quarta-feira], perceber a características dos jogadores para tentarmos apresentar o melhor e vencer o jogo, que é o nosso objetivo."

Fazer uma Liga dos Campeões "à altura" da história do Benfica

"É a nossa intenção. É com um enorme sentido de responsabilidade, independentemente da competição, que quem joga tem de ter. Reforço o que se tem falado nas últimas duas semanas. Estamos sempre a preparar o futuro, é a nossa política desportiva."

Lesões no plantel

"Preocupa-me sempre, mas o mais importante é termos paciência com o trabalho que estamos a fazer. Temos tudo sob controlo, mas claro que é de lamentar qualquer ausência que seja por lesão. Quanto mais jogadores disponíveis, mais condições teremos para sermos mais fortes."

Haverá ajustes na equipa?

"Sempre que sentirmos que temos essa necessidade. É mesmo assim, nunca deixarmos de olhar para nós, para o que é a nossa ideia, evolução e momento de forma, mas, depois, em função da análise ao adversário, escolher não só nos avançados, mas nos médios, centrais e laterais. A ideia é sempre essa, ter um plantel competitivo internamente e para as competições, para que os jogadores nos ofereçam coisas diferente para tirarmos partido disso. No onze, a nossa mente é sempre esta."

É de esperar equipa mais mandona?

"É o que pretendemos em todos os jogos. É a nossa característica. Quando não o fazemos, é em função do adversário - tentarmos fazer o controlo do jogo sem bola. Queresmo sempre procurar as nossas oportunidades de golo para vencer. Exijo a máxima responsabilidade aos jogadores e quero que exijam de mim o mesmo. Sou um pouco como os miúdos da formação que chegam cá acima: represento o Benfica desde os sub-9. Jogamos sempre para ganhar e não nos desviamos disso.

Por isso é que o Tomás Tavares fez aquele jogo na Liga dos Campeões, foi imediatamente identificado. É o que quero em cima de mim, responsabilidade. E responsabilidade total aos meus jogadores."

Um apelo ao voto de Bruno Lage

"Por si só, é tempo para reflettirmos na importância do futebol no que é a nossa sociedade. Acho que seria muito importante sentirmos o sentido de responsabilidade de irmos votar. Quanto mais formos votar, menos desculpas terão e mais responsabilidade teremos para, se amanhã, as coisas não estiverem como queremos, não sentirmos que não temos responsabilidade. Ir votar, nem que seja em branco, é importante. Não havendo futebol, há a oportunidade de ir votar".