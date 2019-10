Não há cá surpresas de Champions. Vá, tirando Jardel

Acabaram-se as surpresas de Bruno Lage na Champions. Bem, quase todas. Depois de no jogo frente ao Leipzig ter colocado várias novidades no onze, nomeadamente Cervi e Jota, o treinador do Benfica aposta agora naquele que parece, no papel, o seu onze mais forte.

Isto se não contarmos que Ferro não está nos titulares e que quem fará companhia a Rúben Dias no eixo da defesa será o capitão Jardel.

O Benfica vai jogar com: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Jardel , Grimaldo; Fejsa, Gabriel, Pizzi, Rafa, Taarabt e Seferovic

Siga o encontro aqui, na Tribuna, a partir das 20h.