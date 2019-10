Benfica multado por agressão com moeda ao árbitro Tiago Martins

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) impôs esta sexta-feira ao Benfica uma multa de 3.188 euros devido a um incidente com o árbitro Tiago Martins no final do encontro com o Vitória de Setúbal.

Segundo o CD, "quando a equipa de arbitragem se dirigia para o túnel de acesso aos balneários, os adeptos afetos ao Benfica, proveniente da bancada Emirates, claramente identificados pelos cachecóis e camisolas que vestiam alusivas ao clube visitado, lançaram uma moeda, que atingiu o árbitro no peito, criando um ligeiro hematoma".

Após o encontro da sétima jornada da I liga, disputado em 28 de setembro, alguma comunicação social referiu que Tiago Martins teria indicado no relatório do encontro, que os 'encarnados' venceram por 1-0, que foi atingido por uma moeda, que lhe provocou um hematoma.

Na segunda-feira, o Benfica considerou "de enorme gravidade" a possibilidade de o árbitro Tiago Martins ter escrito no relatório que foi atingido por uma moeda e asseguraram que a informação é falsa.

"Tal como as imagens podem comprovar, essa informação é falsa, até porque, pelo que se vê, nem sequer o árbitro foi atingido, nem em momento algum houve qualquer tipo de reação compatível com essa denúncia existente no relatório", indicou o clube lisboeta no seu sítio oficial na Internet.

O CD da FPF, que também instaurou um processo aos 'encarnados' relativo ao jogo com os sadinos, explica que o lançamento da moeda é referido nos relatórios do árbitro, dos delegados da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e acrescenta que também foi consultado o relatório do policiamento desportivo da PSP.