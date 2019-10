André Ventura responde a carta aberta: "Nunca usei o nome do Benfica, nem assisti a qualquer jogo durante a campanha"

André Ventura diz que não mistura política com futebol. Depois de ter sido criticado, em carta aberta, por cinco sócios - Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo, Pedro Norton, José Eduardo Martins e Ricardo Araújo Pereira -, o líder do Chega respondeu, agradecendo ao clube da Luz por não se pronunciar sobre o assunto

"Lamento que continuem que continuem a chamar o Benfica para esta questão. Sempre separei política do futebol. Nunca usei o nome do Benfica, nem assisti a qualquer jogo durante a campanha. Saúdo a posição do Benfica em não fazer comentários e remetendo para os estatutos", disse André Ventura ao jornal "Record".



"Quanto ao conteúdo da carta, não me afeta. Trata-se de um exercício de liberdade de cidadãos e um político tem de estar sujeito à crítica. Sinto é quando me acusam de ser xenófobo e racista, coisa que não sou", assegura.

Na carta, publicada esta sexta-feira pela Tribuna Expresso, os adeptos referidos pediram à direção presidida por Luís Filipe Vieira para pôr fim à "instrumentalização política" do clube pelo Chega, acusando André Ventura de ser conhecido "apenas e só por causa do Benfica".

André Ventura é comentador de futebol na CMTV, participando em debates televisivos em representação do Benfica. "A atividade de deputado não é impeditiva de continuar as ser comentador televisivo, até porque a presença é noturna. Mas é uma questão que tenho de avaliar com a CMTV e o seu diretor-geral, não depende só de mim", explicou ao "Record".