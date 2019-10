“Este projeto é a minha cara”: Bruno Lage, as críticas, a formação e uma renovação anunciada

O regresso

Queremos uma reentrada forte em todas as competições, com pouco tempo de descanso entre jogos, à semelhança do que foi o nosso início de época.

Renovações

Ficámos quase três semanas sem competir e além de perder o trabalho dos jogadores que vão para as seleções, há os que ficam, para treinarmos, para recuperarmos. E também temos esse espaço de tempo para treinar algumas coisas que são importantes para a nossa forma de jogar. Sobre as renovações? É motivo de orgulho para todos os benfiquistas e é o passo seguinte para o presente e futuro. A minha renovação? A seu tempo falaremos sobre isso. Sou muito feliz nesta casa, já treinei todos os escalões, menos os infantis; este projeto é a minha cara. Temos de segurar os mais jovens jogadores mais tempo no Benfica.

Calendarização

Por vezes, é benéfico testar outras coisas. Nas últimas eleições, pôs-se em causa que o futebol ia retirar as pessoas das urnas, mas desta vez percebeu-se que não é isso que traz a abstenção. Mas é importante experimentar.

Ausência de Zivkovic

Todos os jogos e todos os treinos são oportunidades. Depois, eu faço as minhas escolhas.

AG do Benfica

Esses assuntos passam-me ao lado, sinceramente. O mais importante é o que vamos construindo dentro de campo. A nossa mensagem é de confiança, as renovações vão de encontro ao que nós queremos - de criar um projeto em que os jogadores queiram ficar mais tempo no clube e que haja competência financeira para poder lutar contra ofertas fantásticas que chegam de fora.

[Nota: Uma das perguntas foi uma informação em primeira mão avançada pela BTV: Ferro renovou até 2024]

A crítica

Como é que eu lido? Muito fácil. Já agora, os parabéns ao jornal “A Bola” por recordar a reportagem do meu pai. Mas é que eu vivo isto desde os meus seis anos. O meu pai é treinador desde 86, portanto, eu vivi isto através do meu pai. É uma bagagem muito forte. Os problemas acontecem nos Distritais e a nível nacional também. Na altura, havia as rádios locais, os jornais locais, o nível competitivo. Um dos títulos que o meu pai foi campeão e ganhou pela diferença de golos. Quando nós ganhámos ao FC Porto, no ano passado, o meu pai disse-me: vais fazer 10 jogos, nove vitórias e um empate. Tal como lhe aconteceu a ele.