A nova dupla de ataque é apenas uma das novidades do Benfica

Bruno Lage promoveu várias alterações no onze habitual do Benfica para o jogo com o Cova da Piedade, antepenúltimo da II Liga. Juntou Vinicius a RDT, pôs Zlobin na baliza, fez regressar Samaris e pôs Tomás Tavares a lateral-direito.

Onze do Benfica: Zlobin, Tomás Tavares, Jardel, Ferro e Grimaldo, Pizzi, Samaris, Gabriel e Caio; Raul de Tomas e Vinícius.