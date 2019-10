Bruno Lage: "São 10 meses de competição e não há equipa que seja perfeita ao longo de uma época"

O que espera do jogo

"Esperamos um jogo muito competitivo em que ambas as equipas vão querer vencer. São equilibradas, competitivas e ambas muito fortes. O adversário tem quatro pontos em dois jogos e, como tal, temos de fazer uma reentrada forte como pretendemos, seja na Liga dos Campeões, no campeonato e nas taças."

É o adversário ideal?

"Cada equipa tem estes momentos numa época. São 10 meses de competição e não há equipa que seja perfeita ao longo de uma época. Neste futebol atual, os momentos vivem-se mais fora de campo, do que, propriamente, no trabalho de campo. O Lyon é líder do grupo, é uma equipa forte e, independentemente do que faça no campeonato, é para isso que temos de olhar.

Já tivemos equipas em que as campanhas nacionais não são tão boas e, depois, fazem campanhas internacionais muito boas. O Lyon vai, com certeza, entrar para conseguir fazer um bom resultado. Queremos conquistar pontos o mais rápido possível para, realmente, entrar na competição e chegar ao nosso objetivo, que é chegar à fase seguinte.

O Lyon jogou em 4-3-3 no último jogo, mas, ao longo da carreira, o treinador já utilizou vários sistemas. Para a equipa ter alguma estabilidade, acho que pode entrar em 4-3-3."

A luta será com o Leipzig pelo segundo lugar?

"Acho que não. Qualquer equipa pode prosseguir, ainda não há equipas com seis pontos."

As experiências do passado

"Acontece no futebol como, por exemplo, na sua profissão. Imagine estar habituado a fazer um determinado trabalho e as coisas correrem bem uma, duas e três vezes. À quarta, vai estar confiante. Se fizer várias entrevistas a uma pessoa e correrem sempre mal, na próxima já não vai tão confiante. Não podemos trazer o que fizemos no passado para cada jogo. Todos os jogos são importantes, tratamos cada adversários, jogo e competição da mesma forma. Depois de analisados, temos de os fechar e partir com motivação para o seguinte.

Claro que a motivação é outra numa equipa que estiver a vencer. Mas isso não impede nada. Queremos dar uma boa resposta e, internamente, falámos que queríamos reentrar forte nas competições. É isso que pretendemos fazer amanhã [quarta-feira]."

O que pediria a Vieira se fosse um adepto?

"Há coisas que ficam entre mim e o presidente. O mais importante é que, depois de termos uma situação estável, termos situações fantásticas para trabalhar, é termos a capacidade para convencermos os jogadores a ficarem no Benfica e a fazerem carreira no Benfica."

Se Rafa e Florentino jogarem,

"As dinâmicas relacionam-se. Jogar um médio com capacidade de construção ou um que tem capacidade de transição, são coisas diferentes. O equilíbrio entre as posições é para que casem e tiremos o melhor de cada jogador. Em função dos jogadores disponíveis e, depois, a estratégia e em quem acreditamos, nos homens da frente, que podem ferir mais o adversário, vai determinar tudo. Quem diz avançados, diz só um avançado, também."

A pressão em fazer pontos

"A nossa pressão é constante. Sabemos que é um jogo importante, numa competição a seis jogos, vamos realizar o terceiro e temos de conseguir pontos num grupo que está bastante equilibrado. A pressão é sempre máxima e a responsabilidade também. Entro para um jogo no sentido de o vencer e a pressão é sempre essa."

Rumores do regresso de Jorge Jesus

"Não me incomodam nada."

Bernardo Silva, João Félix e Ederson na lista da Bola de Ouro

"É um motivo de orgulho pelo trabalho desenvolvido. Imagine o que é hoje termos aqui uma equipa construída só com jogadores oriundos da nossa formação. Acho que é fantástico para todas as pessoas que trabalharam na formação do Benfica, principalmente desde 2006, quando foi inaugurado o centro de estágio. Estou orgulhoso e acho que devíamos partilhar isso com toda a gente que trabalha lá."