Benfica: Iron, Lyon, Zzion

Acompanhem-me no raciocínio:

O Benfica - Lyon era um quebra-cabeças filosófico, pois as duas equipas são à prova de simples silogismos que nos permitem concluir que uma é assim, porque sim, e a outra assado, porque não sei o quê.

Basicamente, o Benfica e o Lyon confundem-nos: os portugueses não estão nada mal na Liga e péssimos na Liga dos Campeões, com deprimentes zero pontos somados com o RB Leipzig e o Zenit, adversários à partida acessíveis; os franceses estão francamente mal na Ligue 1 (17.º lugar) e honrosamente classificados na Champions, com quatro pontos saídos de um empate com o Zenit e de uma vitória surpreendente com o RB Leipizg.

A juntar a isto, o treinador do Benfica tem tendência para mudar o onze e o Lyon acabou de mudar de treinador. Sylvinho foi substituído por Rudi Garcia que se estreou contra o Dijon (0-0) no fim de semana, impossibilitando, por isso, uma avaliação apropriada de Lage e companhia.

Mais imprevísivel que isto, difícil.

Olhando para as inesperadas escolhas de Lage - Cervi à esquerda; Rafa como avançado ao lado de Seferovic; Gedson como médio direito; Pizzi e RDT no banco - é possível acreditar que quisesse apostar na cobertura à velocidade dos extremos e laterais do Lyon; e, claro, lançar-se num frenesim de contra-ataques nas pernas de Rafa, Gedson e Cervi.

Fosse como fosse, o que certamente não estava no planos, mas que serviu na perfeição, foi o golo aos quatro minutos, numa intrincada sucessão de passes (e um disparate do central do Lyon) que pôs Cervi a servir Rafa para o 1-0. A partir desse momento, pensou-se, o Benfica estava no ponto para somar os três pontos, porque apesar de tudo - de todas as análises que se possam escrever sobre controlo e posse e afins - é em transição que se sente confortável.

Na primeira-parte, aliás, foi assim que poderia ter feito o 2-0 e o 3-0 pelo sempre presente Seferovic que mantém uma singular capacidade para falhar golos feitos, a despeito das generosas ofertas da defesa francesa, nomeadamente de Jason Denaye. Pelo meio, Cornet teve uma oportunidade de empatar, mas Alex Grimaldo, num carrinho feito no limite, conseguiu safar a coisa.

Chegou o intervalo, sem Rafa (lesionado) e com Pizzi, e o Benfica à frente, a aproveitar o desacerto e a pouca clarividência alheias na ocupação de espaços lá atrás e também na busca de espaços interiores lá à frente. Parecia fácil, com Florentino a proteger e Gabriel a conduzir. Parecia, às tantas, que bastava trocar Seferovic por alguém para o clique final.

Só que os planos inverteram-se e, na segunda-parte, o Benfica perdeu a calma e a coisa começou a resvalar para o empate. Num lance, Rúben Dias fez um corte pelo chão; noutro, Rúben Dias parou com a cabeça um remate violento; num terceiro, Rúben Dias viu uma bola chutada por Cornet desviar em Ferro e bater no ferro de Vlachodimos; por fim, no quarto, Rúben Dias recuou perante a passividade dos colegas que não apertaram Aouar que acabaria por cruzar para o golo de Depay, sozinho e sem marcação num lugar proibido.

No entretanto, já Seferovic saíra a coxear para entrar Vinicius, e o Benfica começava estranhamente a ceder perante o fulgor francês, alimentado pela intensidade de Dembele e de Depay: o holandês, que um dia foi contratado por 34,5 milhões pelo Manchester United, obrigaria ainda Vlachodimos a uma defesa extraordinária, num remate em arco.

Isso aconteceu aos 80’, num momento em que o Lyon estava claramente a dominar este Benfica bipolar, pelo que na Luz os assobios eram muitos - no ar sentia-se o frio gélido e cortante da derrota que atiraria os encarnados borda fora desta Liga dos Campeões. Outra vez.

Foi então que os astros se alinharam cosmicamente e dois fenómenos como que se atropelaram, quase não dando tempo para os distinguir no tempo, como se um fosse a consequência do outro, uma decisão divina, uma qualquer compensação do Universo.

Relatando, Pizzi rematou aos 85’ e a bola fez um arco impensável que a levou ao poste; no mesmo minuto, o português Anthony Lopes fez uma assistência, também esta impensável, para os pés do mesmo Pizzi que fez um chapéu notável para o 2-1. O triunfo e os três pontos caíram proverbialmente do céu.

Classificação do Grupo G:

1. RB Leipzig 6 ponto

2. Zenit 4 pontos

3. Lyon 4 pontos

4. Benfica 3 pontos