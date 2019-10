Benfica é o oitavo clube a atingir as 200 vitórias europeias

O Benfica tornou-se hoje o oitavo clube a atingir as 200 vitórias nas taças europeias de futebol, ao vencer por 2-1 na receção aos franceses do Lyon, na terceira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões 2019/2020.

Mais de 59 anos após o triunfo inaugural, perante os escoceses do Hearts, em Edimburgo, em 29 de setembro de 1960, para a primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Campeões de 1960/61, os 'encarnados' atingiram esta marca à quarta tentativa.

Depois de não o terem conseguido a época passada, em Frankfurt (0-2 com o Eintracht, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa) e já na presente, com o Leipzig (1-2) e na casa do Zenit (1-3), os 'encarnados' juntaram-se, finalmente, a um lote de colossos do futebol continental, composto por FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Munique, Juventus, Liverpool, AC Milan e Ajax.