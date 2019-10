Lage: “O golo de Pizzi caiu do céu? Também caiu do céu ao Zenit, contra nós, seguramente”

Porquê assim?

“A estratégia de colocar Rafa entrelinhas era para atacar a profundidade e, com Seferovic, para atacar espaços nas costas e aumentar espaço nas entrelinhas. E foi assim que chegámos ao golo. Mesmo com a saída o Rafa, apesar de Gedson, depois, não ter a mesma velocidade, não deixámos de ter duas ou três ocasiões. Fizemos uma grande primeira parte e podíamos ter conseguido outro resultado nessa altura, onde não me recordo de uma grande ocasião do Lyon. Antes do golo, há o remate de Pizzi ao poste e depois o golo que dá os três pontos de forma merecida”

Caiu do céu?

“Se caiu? É indiferente, no Benfica a exigência é tremenda. Seguramente também caiu do céu o golo ao Zenit [em São Petersburgo] mas aí o demérito é nosso. Marcámos um golo de forma fantástica. Se for em Inglaterra é um grande golo; é um grande golo em qualquer lado.”

A qualificação?

“Este grupo é muito equilibrado. O que posso dizer é que queríamos reentrar forte nas provas. Neste momento o grupo está equilibrado. Temos apenas 3 pontos e depois vamos tentar mais três”