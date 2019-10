O onze do Benfica não é bem aquele que toda a gente esperava

O Benfica defronta o Lyon, às 20h, na luta pela permanência na Liga dos Campeões, depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas da competição, diante do RB Leipzig e do Zenit. Ainda assim, Bruno Lage apresenta um onze que está longe do que seria de esperar: Pizzi, por exemplo, não está na equipa, e nem RDT ou Carlos Vinicius. Seferovic é o ponta de lança da equipa, restando saber se esta jogará em 4x4x2, com Gedson a cair para a direita e Rafa ao lado do suíço, ou em 4x3x3, com Gedson a juntar-se a Florentino e Gabriel, Rafa e Cervi nas linhas.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Gedson, Florentino, Gabriel e Cervi; Seferovic e Rafa.

Onze do Lyon: Anthony Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo e Koné; Terrier, Aouar, Tousart e Cornet; Dembélé e Depay.