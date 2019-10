Lage: “O relvado da Luz está mais pesado, não deixa a bola circular bem e tem-nos tirado jogadores por lesões”

O Tondela

Boa ideia, um 4x4x2 com muita pressão. Para quem gosta de ler e estudar equipas, é um bom exemplo. Queremos manter a reentrada forte nas competições. O Tondela tem uma dinâmica muito interessante lá à frente e também tem uma ideia muito positiva no plano defensivo. Nós temos de entrar fortes no jogo.

A ausência de Rafa

A ideia nunca pode ser diferente. Há uma ideia coletiva daquilo que é a nossa forma de jogar. Depois, é retirar partido daquilo que cada jogador oferece. Rafa oferece coisas muito boas, pode jogar como avançado, boa dinâmica entrelinhas, não tem receio de entrar em confronto com os adversários diretos em termos de drible. Agora, a ideia coletiva não muda, o jogador que entrar na posição terá o seu contributo para dar.

A dependência em Rafa e Pizzi

Ouça, depende do quê? Dependemos de quem marca os golos como também daqueles que não deixam sofrer golos. Cervi fez o passe para o Rafa marcar golo... Enfim. O que interessa é o nosso coletivo, isso é uma falsa questão. Não me interessa, sinceramente, quem marca.

As lesões

Está totalmente recuperado, podemos contar com ele a qualquer momento, assim que entendermos. O Seferovic e o André Almeida treinaram sem problemas. Rafa? Não sei quando volta. O Vinicius, por exemplo, estava previsto voltar 23 dias e ao 23.º dia estava a marcar um golo importante para nós. O Chiquinho fez uma recuperação fantástica. Estou satisfeito com o nosso departamento médico. Certamente que preferíamos jogar de quatro em quatro dias e não de três em três; seguramente teríamos menos lesões.

As ausências de Zivkovic e Samaris

Vou explicar: jogamos com 11, sete no banco, um guarda-redes, um central e um lateral; sobram quatro. Se jogamos em 4x4x2, é preciso mais um avançado no banco. Portanto, sobram poucos lugares. Samaris faz de central e faz de médio, mas é essa a razão: quem está de fora da convocatória não está longe de entrar. Nós temos esta forma prática de olhar. Temos de tomar opções para resolver problemas durante o jogo. Seria melhor poder convocar toda a gente. Quanto ao Zivkovic, é uma questão de opção.

O relvado

Há algo que é importante perceber: falei no relvado a seguir aos jogadores do Lyon. Os jogadores do Lyon falaram do assunto, vocês fizeram a pergunta. A lesão do Rafa é muito semelhante à do Chiquinho. Imaginem: estão no chuveiro, uma perna escorrega e a outra fica fixa. É no adutor. Não é uma recaída de uma lesão antiga. Sobre o relvado? Infelizmente, desde que foi o nosso jogo de apresentação com o Anderlecht, que vimos que a relva não tem recuperado e isso nota-se na circulação de bola, que não circula. Está mais pesado, leva-nos a mais desgaste físico e a lesões. Mas não vamos lamentar sobre isso. Temos de arranjar soluções.