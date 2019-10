E o lugar de Rafa vai para....

Face à ausência de Rafa (lesão prolongada) e de Raúl de Tomás (lesão menos problemática), Bruno Lage estava forçosamente obrigado a mudar na equipa que iria apresentar em Tondela, no regresso de ambas as equipas à Liga. Assim sendo, o técnico encarnado decidiu pôr Cervi, que jogará certamente no lado esquerdo do meio-campo, e promover Taarabt no lugar de segundo avançado, algo que já foi ensaiado antes, atrás de Seferovic.

Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben, Ferro, Grimaldo, Florentino, Gabriel, Pizzi, Cervi, Taarabt e Seferovic.

Onze do Tondela: Cláudio Ramos, Moufi, Yohan Tavares, Bruno Wilson, Filipe Ferreira, Philippe Sampaio, João Pedro, Pepelu, Jhon Murillo, Xavier e Denilson Júnior.