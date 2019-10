Lage justifica-se: lesões, relvado, pouco descanso e a matreirice dos adversários

O discurso

“Aquilo que eu tento fazer é explicar o que vai acontecendo dentro do jogo. É preciso ter cuidado com essas análises, porque depois fica um juízo que não é correto. Quanto às exibições? Já são públicas as razões pelas quais não conseguimos jogar como jogámos no início da época. As lesões não ajudam. Vejam quantos jogos é que voltámos a repetir a equipa que ganhou a Supertaça.

Sem descanso

“Temos sempre séries complicadas. Temos todos de compreender o que é jogar de três em três dias, porque há jogadores que recuperam melhor, outros pior. É preciso ter o melhor onze para conseguir ter a melhor estratégia para o jogo. Agora, vamos fazer algo que ainda não tínhamos feito aqui no Benfica, que é jogar com dois dias de intervalo para um jogo, porque do jogo de quarta-feira [Portimonense, na Luz, 20h15] ao jogo com o Rio Ave [sábado, na Luz, 18h], nem os três dias completos passam. São questões que têm de ser levadas em consideração; é uma exigência tremenda. Temos de correr muito para vencer. Não tem a ver com o cansaço. Repito: se fosse possível jogar sempre de quatro em quatro dias, os problemas da recuperação e das lesões não se colocavam. Mas o que mexe são os horários das televisões. É uma indústria.”

Transição defensiva

“Oiça, tenho-vos dito que há uma ideia coletiva; depois, as dinâmicas são trazidas pelos nossos jogadores. Com jogadores diferentes, as dinâmicas têm de ser diferentes. Transição defensiva, dinâmica ofensiva: por isto ou por aquilo, não temos conseguido jogar com o mesmo onze. Há razões estratégicas, pontuais, mas não temos conseguido colocar os nossos melhores jogadores consecutivamente. O Gabriel é fundamental na transição defensiva, no equilíbrio de jogo e esteve algum tempo fora por lesão. Também é importante saber que estamos a jogar contra adversários que jogam com um sistema diferente, com mais um homem na linha defensiva. Quando se joga contra uma linha de cinco, temos de ter mais gente à frente para fazer roturas, para atrair, para abrir o jogo… Depois, é mais complicado fazer o equilíbrio.”

Quem passa informação

[n.d.r. Rui Gomes da Silva, ex-vice presidente do Benfica, disse que alguém recebia indicações vindas da bancada e as passava a Bruno Lage, no âmbito das substituições] “Sinceramente, não vi, não tenho qualquer informação sobre isso. O que sei é que temos dois analistas que trabalham connosco. Estão lá em cima, passam a informação ao Veríssimo que depois me diz o que se passa. Já trabalhamos assim desde a equipa B”.

Menos golos, menos remates, menos eficácia: o Benfica de Lage com sinal menos De acordo com a estatística, baixou o número de golos e também se remata menos

Produção ofensiva piorou

[n.d.r Jornal “Record concluiu na edição desta terça-feira que a produção ofensiva piorou] “Respondo a essa pergunta com a seguinte questão: temos outro recorde, 27 jogos, um empate e uma derrota e 25 vitórias. Trabalhamos sempre da mesma maneira. Não tinha noção de uma estatística nem de outra. A minha forma de estar é de vencer o jogo seguinte”.

O relvado

“O problema do relvado foi detetado internamente. Sentimos isso no jogo com o FC Porto: não conseguíamos ter o relvado com as condições do ano passado. Vamos mudar o relvado o mais rápido possível, isso está a ser tratado. Vai ajudar na condução da bola, de certeza. Mas isso não serve de desculpa, temos é de olhar para as soluções e não para o problema. Sobre o departamento médico, não há nada a fazer. É continuar a fazer o bom trabalho que temos vindo a fazer nessa área. Recordo as recuperações fantásticas do Chiquinho e do Vinicius. Nós só controlamos as nossas tarefas, o que fazemos em campo. É esse o ponto de partida. Uma palavra final para os nossos adeptos, que estiveram em Tondela: é essa a exigência que nós pretendemos. Foi um agradecimento tímido. Malta, nós queremos mais. Mesmo não correndo assim tão bem, temos o apoio do primeiro ao último minuto, com a exigência.”