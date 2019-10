Uma nova frente de ataque e mais umas quantas alterações de Bruno Lage para o jogo com o Portimonense

São muitas as surpresas no onze do Benfica que esta quarta-feira recebe o Portimonense. Para começar, uma nova frente de ataque, com Chiquinho e o brasileiro Vinícius. Já Pizzi vai começar o jogo no banco, tal como Seferovic.

Jardel e Samaris também estão de volta ao onze.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Samaris, Gabriel, Gedson, Cervi, Chiquinho e Vinícius.

Acompanhe o Benfica - Portimonense aqui, na Tribuna, a partir das 20h15.