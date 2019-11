Bruno Lage: "A partir do golo as coisas ficaram a nosso favor e partimos para uma exibição consistente"

Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Jogo competitivo

“Vitória justa num jogo muito competitivo, frente a um adversário muito competente que entrou forte e determinado em encontrar espaços nas entrelinhas. Depois melhorámos a pressão e sentimos que ficámos melhor posicionados. A partir do golo as coisas ficaram a nosso favor e partimos para uma exibição consistente e com várias oportunidades de golo”

Eficácia nas bolas paradas

“Uma palavra para o Alexandre Silva e para o Veríssimo, porque são eles que fazem o trabalho das bolas paradas”

Jogo com o Lyon

“Temos uma enorme ambição para terça-feira. Temos essa motivação e exigência de ir a qualquer lado e jogar para ganhar e espero poder contar com o apoio dos nossos emigrantes e dos nossos adeptos”